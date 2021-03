Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Kleinfahrzeug und einer verletzten Person

Lennestadt (ots)

Am Di., 23.03.2021, gegen 18:20 Uhr, kam es zu einem Unfall mit einem motorisierten Krankenfahrstuhl. Der Unfallfahrer fuhr allein mit seinem Fahrzeug die Straße 'Zur Vogelstange' talwärts in Richtung Grubenstraße. Die Straße besitzt hier ein starkes Gefälle. In einer Rechtskurve kam er aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Ufer. Hierbei kam das Gefährt zu Fall und kippte auf die Seite. Der Unfallbeteiligte konnte durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus Lennestadt zugeführt.

