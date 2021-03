Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrraddieb stiehlt Pedelec und lässt altes Fahrrad zurück

Lennestadt (ots)

Am Sonntag entwendete ein Unbekannter in Grevenbrück ein Pedelec. Das in einer offenstehenden Garage im Schwanenweg abgestellte Rad war nicht abgeschlossen. Die Tatzeit liegt zwischen 09.30 und 10.10 Uhr. Der Täter hinterließ dafür ein älteres Fahrrad, das bisher nicht zugeordnet werden konnte. Der Gesamtschaden beträgt über 4000 Euro. Bei dem Rad handelt es sich um ein "Stevens E-Pordoi velvet Black 22" in rot-schwarz. Das zurückgelassene Rad ist ein silbernes der Marke Focus. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell