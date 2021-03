Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwarzer Mondeo in Elspe gesucht

Lennestadt (ots)

Am Samstag kam es gegen 18.20 Uhr in Elspe auf der Bielefelder Straße, auf Höhe eines Imbisses, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Zeuge beobachtete wie ein schwarzes Fahrzeug den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten silbernen Fahrzeuges berührte und anschließend weiter in Richtung Oberelspe fuhr. Der Zeuge folgte dem PKW bis in die Kaiser-Otto-Straße, hier verlor er den Kontakt. Das flüchtige Fahrzeug soll ein schwarzer Ford Mondeo, vermutlich Baujahr zwischen 2014 und 2016, mit Olper Kennzeichen gewesen sein. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

