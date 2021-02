Polizei Aachen

POL-AC: Info: Amtsleitung (Telefon) der Polizei Aachen gestört - Notruf "110" funktioniert weiter

Aachen/ StädteRegion (ots)

Zurzeit ist das Polizeipräsidium Aachen und seine Nebenstellen telefonisch nicht zu erreichen. Die Techniker arbeiten bereits an der Behebung des Fehlers. Der für dringende Fälle vorgesehene Notruf "110" funktioniert jedoch weiter ohne Einschränkungen. Bitte verschieben Sie nach Möglichkeit Telefonate oder wenden Sie sich per Mail an ihren zuständigen Sachbearbeiter oder allgemein an: poststelle.aachen@polizei.nrw.de

Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wir berichten nach. (pw)

