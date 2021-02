Polizei Aachen

POL-AC: Tatverdächtiger nach Einbruch in Getränkemarkt festgenommen

Herzogenrath (ots)

In der vergangen Nacht (25.02.2021) rückte die Polizei gegen 2.30 Uhr zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Feldstraße aus. Ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Täter hatte die Schaufensterscheibe des Geschäfts eingeschlagen. An mehreren Glassplittern fanden die Beamten Blutanhaftungen.

Während der Tatortaufnahme fiel den Beamten ein verdächtiger Mann auf, der sich dem Getränkemarkt näherte. Die Polizisten kontrollierten ihn und stellten frische Verletzungen an seiner Hand fest. Seine Kleidung war zudem mit Blut beschmiert. In seinem Rucksack befanden sich Spirituosen, Zigaretten, und mehrere Feuerzeuge aus dem Getränkemarkt sowie Aufbruchswerkzeug.

Die Polizisten nahmen den polizeibekannten 29- jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahl ein. (fp)

