Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Cabriodach aufgeschlitzt

Ludwigsburg (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Ditzingen gegen einen noch unbekannten Täter, der am Donnerstag zwischen 09.30 Uhr und 18.45 Uhr in einem Parkhaus in der Schillerstraße in Gerlingen das Dach eines Mercedes Cabrio aufschlitzte. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07156 4352-0 entgegen.

