Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: Wohnungsbrand

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen gegen 04:40 Uhr ist in der Schulstraße in Ditzingen-Hirschlanden in der Wohnung einer älteren Frau im ersten Stock eines Wohn- und Geschäftshauses aus noch unbekannten Ursache ein Brand ausgebrochen. Bei Eintreffen der durch Nachbarn sofort alarmierten Rettungskräfte drang dichter Rauch aus der Wohnung. Die Feuerwehren aus Ditzingen und Hirschlanden waren 40 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen am Brandort, evakuierten die drei Wohnetagen und setzten dabei auch eine Drehleiter ein. Die Inhaberin der betroffenen Wohnung sowie eine weitere, 34-jährige Anwohnerin wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die vom Brand betroffene Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die übrigen Anwohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten und Belüftung des Gebäudes wieder in ihre Wohnungen zurück. Für die Einsatzmaßnahmen musste die Durchfahrtsstraße von Hirschlanden bis 06:50 Uhr gesperrt werden. Der beim Brand entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

