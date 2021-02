Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in Bietigheim-Bissingen im Bereich der Großingersheimer Straße zu einer Körperverletzung. Eine 68-jährige Frau war gegen 16:15 Uhr auf dem Fußweg in Richtung Ingersheim unterwegs. Als sie auf Höhe des dortigen Möbelhauses eine kurze Pause einlegte, trat nach derzeitigem Ermittlungsstand, ein noch unbekannter Täter an sie heran, fragte, was sie hier mache und schlug ihr unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Nachdem ein junger Mann auf die Situation aufmerksam wurde, floh der Unbekannte in Richtung Bietigheimer Forst. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann gehandelt haben, der mit einer schwarzen Mütze, einer schwarzen Jacke, einer blauen Jeans und alten schwarzen Stiefel bekleidet war. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht nun insbesondere nach dem jungen Mann und weiteren Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können.

