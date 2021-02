Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Chloraustritt in Seniorenheim

Ludwigsburg (ots)

Acht Fahrzeuge und 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigsburg rückten am Donnerstag kurz nach 08.00 Uhr in die Thouretallee in Ludwigsburg aus. Vor Ort konnte Chlorgasgeruch im Keller eines Seniorenheims wahrgenommen werden. Das Kellergeschoss wurde durch die Feuerwehr belüftet. Nach einer umfangreichen Absuche konnten in einem Lagerraum auf einer Palette mehrere Kanister festgestellt werden. Einer dieser Behälter hatte ein Leck und aus diesem trat Chlor aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr räumten den Raum unter schwerem Atemschutz. Die ausgelaufene Flüssigkeit wurde mit einem Bindemittel abgebunden. Für die Bewohner des Seniorenheims bestand keine Gefahr.

