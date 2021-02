Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: Fensterscheibe eingeworfen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter warf zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr und Donnerstag, 08:00 Uhr mit einem Stein ein Fenster einer Schule in der Meslay-Du-Maine-Straße in Remseck am Neckar - Aldingen ein. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht. Der Polizeiposten Remseck am Neckar hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und ist für Zeugen unter Tel. 07146 280820 erreichbar.

