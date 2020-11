Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

An mindestens fünf Autos sind am Dienstag, 17. November, zwischen 18.30 und 21 Uhr in Mülfort an der Realschulstraße Scheiben eingeschlagen worden. Zur Beute gehörten nach ersten Feststellungen Zulassungsbescheinigungen.

Einzelne Fälle von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen - ebenfalls mit eingeschlagenen Scheiben - sind in den vergangenen Tagen angezeigt worden aus den Stadtteilen Pongs (Tatort: Ponger Straße / möglicher Tatzeitraum: von Dienstag, 20.15 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr / Beute: Werkzeugmaschinen), Wickrath-Mitte (Karl-Arnz-Weg / Dienstag zwischen 17.35 und 18.15 Uhr / Handtasche), Lürrip (Reyerhüttter Straße / Montag zwischen 18 und 18.40 Uhr / Handtasche), Rheindahlen-Land (Peel / Sonntag zwischen 14.10 und 15.20 Uhr / Geldbörse) und Mülfort (Brückenstraße / von Samstag, 17 Uhr, bis Montag, 14 Uhr / Schalthebelverkleidung und Tachometer).

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

