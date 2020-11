Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Einbruch in Grabeskirche

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Einen Einbruchsversuch hat es im Zeitraum zwischen Samstag, 14. November, 12 Uhr, und Dienstag, 17. November, 8.30 Uhr, in der Grabeskirche St. Josef in Heyden an der Keplerstraße gegeben.

Die unbekannten Täter machten sich an den Schlössern von zwei Türen zu schaffen, letztlich blieb diese Tat aber im Versuchsstadium stecken.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

