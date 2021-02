Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Raub auf Supermarktfiliale - Polizei fahndet mit starken Kräften nach dem flüchtigen Täter - Zeugen dringend gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Bei einem Raub auf einen Lebensmitteldiscounter am Dienstagabend im Quadrat E 2 erbeutete ein unbekannter Täter Bargeld im dreistelligen Bereich. Gegen 19.20 Uhr betrat eine unbekannte männliche Person über den Kundeneingang den Supermarkt in den "verlängerten Planken" und lief direkt zum Kassenbereich. Während er eine Schusswaffe auf die Kassiererin richtete, griff der Unbekannte in die zu diesem Zeitpunkt geöffnete Kasse und entnahm Bargeld. Anschließend flüchtete er aus der Filiale in Richtung dem Quadrat F2.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit über 25 Streifenfahrzeugen nach dem Unbekannten blieb ohne Erfolg. Dieser war ca. 180 cm groß, war von normaler bis kräftiger Gestalt, hatte eine helle Hautfarbe und sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war er mit einer dunklen Winterjacke mit Kapuze und einer schwarzen Jeans mit rotem Emblem und Taschen an der Seite. Außerdem trug er eine schwarze Wollmütze sowie eine schwarze Maske. Bei der vermeintlichen Schusswaffe handelt es sich um eine silberfarbene Pistole mit seitlich schwarzem Griffstück.

Die Kassiererin sowie in der Filiale anwesende Kunden blieben glücklicherweise unverletzt. Die Beute beläuft sich auf mehrere hundert Euro Bargeld.

Das Kriminalkommissariat Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat in Zusammenarbeit mit der Zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen nach dem unbekannten Räuber aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern bzw. zu dem Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

