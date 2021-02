Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen: Einbrecher entwenden Mobiltelefone

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Hoiersdorfer Straße 11.02.2021, 01.30 Uhr

Mittwochnacht wurden bei einem Einbruchsdiebstahl in ein Geschäft in der Hoiersdorfer Straße in Schöningen fünf Mobiltelefone entwendet.

Gegen 01.30 Uhr löste die Alarmanlage des Geschäftes aus. Als ein zuständiger Wachmann einige Zeit später in der Hoiersdorfer Straße eintraf, bemerkte er, dass eine Seitentür des Gebäudes geöffnet war. Der Wachmann verständigte umgehend die Polizei, die kurze Zeit später am Ort war. Nach bisherigen Ermittlungen hebelten bisher unbekannte Täter eine Seitentür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Geschäft. Im Anschluss wurden aus dem Bereich der ausgestellten Mobiltelefone fünf Smartphones aus deren Sicherung entrissen und entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Schöningen unter der Telefonnummer 05352/951050 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell