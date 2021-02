Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Kfz-Werkstatt - Täter entwenden Laptop und Kaffeekasse

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hellwinkel, Lerchenweg 08.02.2021, 03.15 Uhr

Unbekannte sind am frühen Montagmorgen in die Räume einer Kfz-Werkstatt im Lerchenweg eingebrochen. Was sie alles genau erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Schaden ist werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Ein Angestellter hatte gegen 03.15 Uhr ein offenstehendes Werkstattor mit einem entglasten Fensterelement entdeckt und die Polizei alarmiert. Nach ersten Feststellungen hatten die Unbekannten, nachdem sie sich gewaltsam Zugang verschafft hatten, sich in der Werkstatt umgesehen, ein dort befindliches Fahrzeug durchwühlt, einen Laptop und etwas Bargeld aus einer Kaffeekasse entwendet. Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße. Rufnummer: 05361/4646-0.

