POL-WOB: Hund beißt Kind - Besitzerin gesucht

Wolfsburg, OT Fallersleben, Denkmalplatz 31.01.2021, 14.20 Uhr

Die Polizei in Fallersleben sucht die Besitzerin eines weißen Westhigland Terrier. Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag, 31.Januar 2021. Die derzeit unbekannte Hundebesitzerin war mit ihrem kleinen weißen Hund mit schwarzem Brustgeschirr und roter Leine am Sonntagnachmittag gegen 14.20 Uhr am Denkmalplatz aufhältig.

Ein 8 Jahre altes Mädchen kam auf einem Tretroller angefahren und musste stoppen, da es nicht an dem Hund vorbeikam. Das Tier lief auf das Mädchen zu und biss ihr in das Bein. Die Hundebesitzerin hat den Vorfall mitbekommen jedoch ohne sich um das Kind zu kümmern ihren Weg in Richtung Westerstraße fortgesetzt. Die Hundebesitzerin war schwarz gekleidet, hatte eine braune Sonnenbrille auf und schulterlange, dunkle Haare.

Das Mädchen offenbarte sich ihrer Mutter, die mit ihrer Tochter einen Arzt aufsuchte, der die Bisswunde behandelte und Strafanzeige bei der Polizei erstattete.

Die Ermittler fragen nun, ob Zeugen Hinweise zu der Hundebesitzerin geben können. Zuständig ist die Polizeistation Fallersleben, Rufnummer 05362/94741-0.

