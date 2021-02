Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen-Rohrau: Unbekannte sprengen Glascontainer

Ludwigsburg (ots)

Eine Explosion versetzte die Anwohner des Sportplatzes Gärtringen-Rohrau in der Nacht zum Freitag in Aufruhr. Gegen 00.10 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Mehrere Streifenwagenbesatzungen überprüften hierauf den Sportplatzbereich und entdeckten auf dem Parkplatz einen gesprengten Glascontainer. Durch die Wucht wurden auch benachbarte Container beschädigt. Derzeit ist noch unklar, wie die Täter die Explosion herbeiführten. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen, Fahrzeuge oder verdächtig wirkende Umstände festgestellt haben, sich unter Tel. 0800 1100225 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

