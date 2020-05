Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Am Donnerstagabend (14.05., 20.48 Uhr) kam es auf der Queller Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Derzeitigen Erkenntnissen nach befuhr ein 31-jähriger Mann aus Steinhagen die Queller Straße aus Richtung Steinhagen kommend. Aus bislang unbekannter Ursache kam er dabei innerhalb einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stürzte er und verletzte sich schwer.

Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. An dem Zweirad entstand schätzungsweise ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

