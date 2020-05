Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht: Anhänger löst sich und prallt gegen Baum

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am Mittwochabend (13.05., 21.20-21.40 Uhr) ereignete sich in der Nordhorner Straße ein Unfall mit einem Anhänger, bei dem ein Baum beschädigt wurde. Ein zunächst unbekannter Fahrer befuhr mit seinem Mercedes ML, an dem ein Kastenanhänger befestigt war, die Nordhorner Straße. Während der Fahrt löste sich der Anhänger aus bislang ungeklärter Ursache von dem Mercedes. Der Anhänger rollte über die Gegenfahrbahn und prallte schließlich gegen einen sich neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Ein Zeuge beobachtete den Unfall und notierte sich das Kennzeichen des Anhängers. Die Ermittlungen führten zu einem 48-jährigen Gütersloher, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 500 EUR.

