POL-AC: Mann durch Messerstich schwer verletzt

Alsdorf (ots)

Gestern Abend (23.02.2021) gegen 18 Uhr meldete ein Zeuge am Denkmalplatz eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Als die Polizisten eintrafen, hatten sich die Beteiligten in Richtung Annastraße und in Richtung Zentralparkplatz entfernt. Die Beamten konnten am Tatort lediglich einen 29- jährigen Mann, der offensichtlich durch einen Messerstich schwer verletzt worden war, feststellen. Das Opfer wurde nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Für ihn besteht aktuell keine Lebensgefahr.

Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Ergebnis. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)

