Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach sexueller Belästigung

Aachen (ots)

Am Montagabend (22.02.2021) gegen 23 Uhr rempelte ein bislang unbekannter Täter eine Fußgängerin auf dem Gehweg der Peterstraße an und berührte sie unsittlich. Anschließend trat er sie und lief in Richtung Blondelstraße davon. Die Frau wurde leicht verletzt. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben: Männlich, 35 - 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkler Hauttyp, schlanke Statur. Er war mit einer braunen Jacke, einer schwarzen Jeans und Turnschuhen bekleidet und trug einen schwarzen Rucksack bei sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31201 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der 0241/9577-34210 zu melden. (fp)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell