Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Festnahmen nach schwerem Landfriedensbruch

Stolberg (ots)

Nachdem es am 13.02.21 zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen im Bereich der Rathausstraße gekommen war (siehe unsere Meldung vom 18.02.21 um 13.15 Uhr), hat die Kripo nun, in enger Zusammenarbeit mit der Aachener Staatsanwaltschaft, zwei 18-jährige Stolberger festgenommen. Ein Richter ordnete die Untersuchungshaft gegen beide Männer an.

Die Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung dauern weiterhin an. Bei der Tat am 13.02.21 wurden drei Männer u.a. durch Schlagstöcke verletzt und anschließend in einem Krankenhaus behandelt. (am)

