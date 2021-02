Polizei Aachen

POL-AC: Vermisstes 13- jähriges Mädchen wohlbehalten angetroffen

Rhein-Kreis Neuss/Aachen (ots)

Wie die Polizei Neuss am Sonntagmorgen (21.02.2021) berichtete, wurde das vermisste 13- jährige Mädchen nach Hinweisen aus der Bevölkerung wohlbehalten in Kerpen angetroffen und in die entsprechende Einrichtung zurückgebracht.

(fp)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell