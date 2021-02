Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisste 13-jährige wohlbehalten angetroffen

Dormagen, Bonn, Köln, Kerpen, Aachen (ots)

Das seit Donnerstag aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Dormagen vermisste 13-jährige Mädchen konnte am späten Samstag Abend nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in Kerpen angetroffen werden und in die Einrichtung zurückgebracht werden. (Teß)

