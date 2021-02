Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit Radfahrerbeteiligung - Wer hat etwas beobachtet?

Dormagen (ots)

Am Mittwoch (17.02.), gegen 11:20 Uhr, erhielten Polizeibeamte Kenntnis von einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Ostpreußenallee/Florastraße/Bahnhofstraße/Friedrich-Ebert-Straße in Dormagen. Dort soll es nach ersten Erkenntnissen zu einem Zusammenstoß eines PKW mit einer Fahrradfahrerin gekommen sein. Eine 22-Jährige wollte nach eigenen Angaben mit ihrem Nissan Qashqai von der Ostpreußenallee nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen, als sie mit einer 32-Jährigen auf ihrem Fahrrad kollidierte. Diese wurde dabei leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat Grevenbroich hat die Ermittlungen aufgenommen. Da beide Parteien angeben, bei Grünlicht gefahren zu sein, sucht die Polizei nun Zeugen für den Unfall. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell