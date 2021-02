Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Offenbar verwirrter Mann verursacht Polizei und Feuerwehreinsatz

Neuss (ots)

Am Donnerstag (19.02.) gegen 15:45 Uhr stellte ein Anwohner der Körnerstraße Brandgeruch im Hausflur fest und verständigte den Notruf. Doch der Mieter der betroffenen Wohnung hinderte Feuerwehr und Polizei am Betreten seiner Räumlichkeiten und drohte damit die Einsatzkräfte erschießen zu wollen. Nachgeforderte Kräfte darunter ein Polizeidiensthund konnten den offenbar psychisch labilen Mann überwältigen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der Verdächtige im Bad der Wohnung Papier entzündet. Zu einem größeren Schaden kam es hierbei nicht. Der Tatverdächtige kam leichtverletzt in ein Krankenhaus. Ein Arzt sowie ein Mitarbeiter der zuständigen Ordnungsbehörde veranlassten darüber hinaus eine Einweisung in eine psychiatrische Fachklinik. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

