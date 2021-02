Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mit gestohlenem Kennzeichen und Schreckschusswaffe unterwegs

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstagabend (18.2.), gegen 23:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiwache Grevenbroich einen PKW am Bahnhof in Gustorf. Eine Überprüfung ergab, dass die am Auto angebrachten Kennzeichen entwendet worden waren und das Fahrzeug nicht angemeldet oder versichert ist. Der Insasse konnte zudem keine glaubwürdigen Angaben zu den Eigentumsverhältnissen machen. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Polizisten zudem eine Schreckschusswaffe. Auf den 19-jährige Fahrzeugführer aus Neuss warten nun Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls, der Verstöße gegen das Kraftfahrsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen das Waffengesetz. Das Auto, die Schreckschusswaffe sowie die Kennzeichen wurden sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell