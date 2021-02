Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unter Alkoholeinfluss am Steuer - Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Dormagen (ots)

Am Donnerstag (18.02.), gegen 11:45 Uhr, waren Polizeibeamte im Rahmen der Streife auf der Provinzialstraße in Fahrtrichtung Delhoven unterwegs, als ihnen kurz hinter einer Tankstelle ein in die gleiche Richtung fahrender PKW ins Auge fiel. Dieser war mit auffällig langsamer Geschwindigkeit unterwegs und fuhr teilweise in Schlangenlinien.

Hinter der Kreuzung Provinzialstraße/Lübecker Straße forderten die Polizeibeamten den Fahrer auf, rechts ranzufahren. Der BMW wurde noch einmal merklich langsamer und fuhr nach rechts auf eine Bushaltespur, rollte frontal gegen den Bordstein und blieb dann mit den Vorderreifen im Grünstreifen stehen.

Auf Nachfrage gab der 53-jährige Fahrer zu, Alkohol konsumiert zu haben. Der freiwillige Atemalkoholtest bestätigte dies. Zwecks Blutentnahme wurde der Grevenbroicher mit zur Wache genommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet zudem ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

