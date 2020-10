Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte Täter drangen in Haus ein - #polsiwi

Wilnsdorf (OT Niederdielfen) (ots)

Am Samstagabend (24.10.2020) sind unbekannte Täter in ein Haus in der Straße "Am Röschen" in Wilnsdorf-Niederdielfen eingebrochen.

Die Bewohner hatten das Haus gegen 18:30 Uhr verlassen. Als sie um 21 Uhr nach Hause zurückkehrten, bemerkten sie, dass in mehreren Räumen die Schränke durchgewühlt worden waren. Die Täter hatten zuvor ein Fenster in der unteren Etage aufgehebelt und sich dadurch Zugang zum Haus verschafft. Dabei erbeuteten die Einbrecher nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Weitere Dinge wurden nach aktuellem Stand nicht entwendet.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise an die 0271/7099-0.

