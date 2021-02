Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdieb tanzt Grevenbroicher an - Polizei stellt verdächtiges Duo nach Fahndung

Neuss-Hammfeld (ots)

Am Dienstagnachmittag (16.02.) ging bei der Einsatzleitstelle der Polizei der Notruf eines 52-Jährigen ein. Der Mann meldete den Diebstahl seiner Geldbörse.

Beim Aufschließen seines Fahrrads an der Langemarckstraße tanzte ihn überraschend ein Unbekannter an. Eine zweite Person befand sich währenddessen hinter dem Tänzer. Der 52-Jährige machte dem aufdringlichen Mann unmissverständlich klar, dass er "das Weite suchen" soll. Daraufhin flüchtete das Duo in Richtung Kirmesplatz.

Kurze Zeit später bemerkte der Grevenbroicher den Verlust seiner Brieftasche und verständigte die Polizei. Im umliegenden Gebüsch fand er sein Portmonee, jedoch ohne Inhalt.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung und der umgehenden Fahndung traf eine Streifenwagenbesatzung zwei Verdächtige in der Umgebung an, die auf die Beschreibung passten. Bei der Durchsuchung der Männer (19 und 27 Jahre) fanden die Beamten Bargeld in passender Stückelung.

Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurden die beiden mit zur Polizeiwache genommen. Da es sich bei dem Bargeld möglicherweise um die Tatbeute handelt, wurde der dreistellige Betrag sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kriminalkommissariat 21 in Neuss.

Langfinger nutzen oft unaufmerksame Augenblicke ihrer Opfer und greifen zu - in die Hosentasche, den Einkaufskorb oder Rucksack. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat eine Zusammenstellung zum Thema "Was kostet ein Diebstahl der eigenen Geldbörse" auf der Internetseite gemacht: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/was-kostet-ein-diebstahl-der-eigenen-geldboerse

