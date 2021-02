Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrer unter Alkoholeinfluss und mit Haftbefehl gesucht

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Ein 47-jähriger Fahrer eines LKW fiel Polizeibeamten aus Neuss in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (18.2./19.2.), gegen 00:30 Uhr, durch seine auffällige Fahrweise an der Batteriestraße in Neuss auf.

Im Verlauf der Kontrolle entstand bei den Beamten der Verdacht, dass der Fahrer seinen LKW unter dem Einfluss von Alkohol führte. Ein Alkoholtest bestätigte diesen Eindruck. Daraufhin entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe. Das Ergebnis wird zeigen, ob sich der Verdacht bestätigt.

Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann aus Rumänien ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Göttingen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorlag. Er wurde festgenommen.

Zudem führte der 47-Jährige auf der Ladefläche seines Lkw ein hochwertiges Fahrrad mit. Eine Überprüfung ergab, dass dieses als gestohlen gemeldet wurde.

Der Verdächtige wird sich nun erneut einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss und auch wegen Diebstahls stellen müssen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell