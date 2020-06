Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall durch Alkohol

Fulda (ots)

In der Nacht zu Samstag, 06. Juni kam es gegen 00:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall innerhalb der Ortslage von Maberzell. Ein 57-jähriger Mann aus Maberzell befuhr mit seinem Pkw Toyota die Straße "An der Betz" aus Richtung Rittlehnstraße kommend und verlor vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss die Kontrolle über seinen Pkw. Der Toyota rammte zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge, von denen eines gegen eine Betonmauer geschoben wurde. Bei diesem Unfall zog sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zu. Durch die aufnehmenden Beamten wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Verursachers wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8000,-EUR geschätzt.

