POL-AC: Hoher Sachschaden nach Brand auf dem Recyclinghof

Simmerath (ots)

In der vergangenen Nacht (23.02.2021) gegen 1.30 Uhr brannten mehrere Kubikmeter Holz auf dem Recyclinghof in der Völlesbruchstraße. Eine Hebebühne, die in der Nähe des Feuers stand, wurde ebenfalls stark beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand nach erster Schätzung ein Sachschaden in Höhe von 60.000 EUR. Die Brandursache konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)

