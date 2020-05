Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschwindigkeitsüberwachung in der Oebisfelderstraße

Rühen (ots)

Am 09.06.2020 wurde in der Zeit von 10:45-12:15 Uhr, durch die Verfügungseinheit der Gifhorner Polizei eine Geschwindigkeitsüberwachung mittels Lasermessgerät in Rühen durchgeführt. Anlaß hierzu waren Anwohnerbeschwerden aus dem Bereich der Oebisfelder Straße. Bei der Messung konnten insgesamt sechs Geschwindigkeitsüberbertretungen festgestellt werden. Auffällig hierbei war, dass vier der Betroffenen in Rühen und zwei selbst aus der Oebisfelder Straße wohnhaft sind. Die höchste Geschwindigkeit erzielte ein 59jähriger Rühener, welcher mit seinem Motorrad mit 78km/h innerhalb der Ortschaft gemessen wurde. Auf ihn kommt jetzt ein Bußgeld von 100,- Euro sowie 28,50 Euro Verwaltungsgebühren zu. Weiterhin erwartet ihn ein Monat Fahrverbot sowie ein Punkt in Flensburg.

