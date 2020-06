Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß bei Fahrstreifenwechsel

Fulda (ots)

Sachschaden in Höhe von 5000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Sonntagnachmittag, gg. 15.50 Uhr, in Fulda auf der B 27 in Höhe der Abfahrt Petersberger Straße.

Eine 85-jährige Frau aus Petersberg befuhr mit ihrem Pkw Honda die B 27 aus Fahrtrichtung Lehnerz kommend in Fahrtrichtung Künzell. Vor dem Fahrzeug der 85-Jährigen fuhr eine 29-jährige Frau aus Fulda mit ihrem BMW. Beide Fahrzeuge verließen die B 27 an der Ausfahrt zur Petersberger Straße. Während sich die 29-Jährige mit ihrem BMW auf die linke Fahrspur einordnete, fuhr die 85-Jährige zunächst auf die rechte Fahrspur die in Fahrtrichtung Fulda - Stadtmitte führt. Als die 85-jährige Frau bemerkte, dass sie sich auf der falschen Abbiegespur befindet, da sie in Fahrtrichtung Petersberg fahren wollte, wechselte sie auf die linke Abbiegespur. Hierbei jedoch übersah die 85-Jährige die nunmehr neben ihr fahrende BMW-Fahrerin und es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 5000,- Euro.

