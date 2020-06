Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand in Dixi-Toilette - Baucontainer aufgebrochen

Fulda (ots)

Brand in Dixi-Toilette

Fulda - Eine Dixi-Toilette in der Straße "An St. Kathrin" zündeten Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (21.06.), gegen 0:40 Uhr, an und verursachten einen Schaden von rund 500 Euro. Zudem warfen die unbekannten Täter mehrere Warnbaken auf die angrenzende Wiese. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baucontainer aufgebrochen

Fulda - Zwischen Mittwochabend (17.06.) und Samstagabend (20.06.) brachen Unbekannte einen Baucontainer auf dem Gelände einer Sportanlage in der Flemmingstraße auf. Dabei entwendeten die Täter aus dem Inneren mehrere Fußbälle, zwei Minitore und eine Übungsleiter im Wert von rund 1.000 Euro. Es entstand geringer Sachschaden.

Dominik Möller, Pressesprecher

