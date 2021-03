Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pocket-Bike entwendet

Lennestadt (ots)

Zwischen Sonntag (14.03.2021) und Freitag (19.03.2021) entwendeten Unbekannte in Grevenbrück ein orange/weiß/schwarzes Pocket-Bike. Dieses war in einer nicht abgeschlossenen Gartenhütte in der Sonnenstraße abgestellt. Der Schaden liegt bei ca. 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

