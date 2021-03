Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte beschädigen Christuskorpus

Olpe (ots)

Bisher Unbekannte haben zwischen Freitagabend gegen 19.30 Uhr und Samstagmorgen gegen 08.30 Uhr einen ca. 130 cm großen "Christuskorpus" beschädigt. Dieser war an einem Holzkreuz einer Gedenkstätte "Kebbekus Kreuz" oberhalb von Rüblinghausen befestigt. Die Einzelteile der Figur fand ein Zeuge im angrenzenden Bereich. Anhaltspunkte auf mögliche Täter liegen der Polizei nicht vor. Der entstandene Schaden kann zurzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

