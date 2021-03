Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 30-Jähriger bedroht und beleidigt Polizeibeamte

Drolshagen (ots)

Am Donnerstag (18. März) ist durch einen Polizeibeamten gegen 11.05 Uhr eine Fahrzeugkontrolle in der Humboldtstraße in Drolshagen erfolgt. Das Fahrzeug verfügte an der Vorderseite über kein Kennzeichen. Der Fahrzeugführer war zuvor durch Anhaltezeichen aufgefordert worden, seinen PKW anzuhalten. Nach einigen hundert Metern fuhr er auf einen Parkplatz. Der Beamte konnte dann beobachten, wie der Fahrer und eine Beifahrerin im Fahrzeug die Plätze tauschten. Auf der Beifahrerseite stieg anschließend ein polizeibekannter 30-Jähriger aus, der in drohender Haltung auf den Beamten zuging und diesen beleidigte. Dabei stellte er sich so vor den Wagen, dass die Sicht auf den Fahrersitz verdeckt werden sollte, was aber misslang. Der Polizist konnte sehen, dass die Person auf dem Fahrersitz versuchte, die Sitzeinstellungen zu verändern. Während des Einsatzes zeigte sich der Beschuldigte aggressiv, schubste den Beamten und holte zwei Hunde aus dem Kofferraum, um damit weiter zu drohen. Nach Anforderung weiterer Polizeikräfte beruhigte sich die Lage, der Tatverdächtige blieb jedoch weiter aggressiv. Die Kontrolle ergab, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der PKW wurde mit Zustimmung der Halterin zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Die Beamten schrieben eine Anzeige unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Auch die Fahrzeughalterin erhielt eine Anzeige. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 in Verbindung zu setzen.

