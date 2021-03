Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schaukasten an Haltestelle in Eichhagen/Stade beschädigt

Olpe (ots)

Am Mittwoch (17. März) hat ein Zeuge gegen 18.30 Uhr der Polizei gemeldet, dass Jugendliche an einer Haltestelle im Bereich "Zum Vordamm" offensichtlich Gegenstände beschädigen. Bei Eintreffen stellten die Polizeibeamten vier Jugendliche fest. Ein dort befindlicher Schaukasten, in der sich der Fahrplan befindet, war beschädigt. Ob die Jugendlichen für die Sachbeschädigung verantwortlich sind, ist Teil der Ermittlungen. Nach Feststellung der Personalien wurden sie entlassen. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

