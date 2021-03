Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Finnentrop (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag (16. März) gegen 19.35 Uhr auf der Bamenohler Straße in Finnentrop-Bamenohl ereignet. Zunächst befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in Richtung Grevenbrück und beabsichtigte, nach links auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Wagen die Straße in entgegengesetzter Richtung. Die an der Unfallörtlichkeit befindliche Ampel zeigte für beide grünes Licht. Nach eigenen Angaben unterschätzte der 19-Jährige die Geschwindigkeit des ihm entgegenkommenden Pkw und glaubte, noch vor diesem Abbiegen zu können. Die 20-Jährige konnte ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass es zur Kollision im Kreuzungsbereich kam. Bei dem Zusammenstoß wurde insgesamt zwei Personen leicht verletzt. Sie wurden von einem Rettungswagenteam vor Ort behandelt und wollten gegebenenfalls noch einen Arzt aufsuchen. Es entstand ein Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell