Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer mit mehr als zwei Promille unterwegs

Olpe (ots)

Am Dienstag (16. März) haben Polizeibeamte einen 53-jährigen Radfahrer in der Straße "Am Bahnhof" aufgrund seiner unsicheren Fahrweise angehalten und kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv und ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Daraufhin begleitete er die Beamten zur Polizeiwache, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem führten die Beamten einen Speicheltest durch, um zu überprüfen, ob der 53-Jährige Betäubungsmittel konsumiert hatte. Dieser fiel jedoch negativ aus. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und schrieben eine Anzeige.

