Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 58-Jähriger bei Fahrradunfall verletzt

Olpe (ots)

Bei einem Fahrradunfall auf der Franziskanerstraße in Olpe ist am Dienstag (16. März) gegen 10.55 Uhr ein Radfahrer verletzt worden. Der 58-Jährige befuhr den Radweg entlang der L512 aus Fahrtrichtung "In der Wüste" in Fahrtrichtung "Bruchstraße". Nach derzeitigem Erkenntnisstand wechselte er in Höhe eines Kinos von dem Rad- auf den Gehweg. Dort befindet sich ein Laternenmast. Vermutlich touchierte der Radfahrer diesen und stürzte. Korrespondierende Schäden sind an der Laterne vorhanden. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden am Fahrrad.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell