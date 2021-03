Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Unfallflucht gesucht

Attendorn (ots)

Zwischen Mittwoch (10. März, 15 Uhr) und Samstag (13. März, 13.45 Uhr) hat ein unbekannter Fahrzeugführer einen in einer Parklücke stehenden Pkw in der Straße "Klosterplatz" in Attendorn beschädigt. Vermutlich kollidierte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken mit dem geparkten Wagen, verließ jedoch den Unfallort, ohne eine entsprechende Schadensregulierung einzuleiten. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 oder an die zuständige Sachbearbeiterin im Verkehrskommissariat (Durchwahl -4122).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell