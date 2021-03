Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 60-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (15. März) gegen 6.45 Uhr auf der Straße "Rother Stein" in Olpe-Neuenwald ist ein 60-jähriger Pkw-Fahrer verletzt worden. Dieser befuhr die Straße aus Fahlenscheid kommend in Richtung Rother Stein. Zeitgleich kam ihm ein 29-jähriger Sattelzugfahrer entgegen. In einer starken Rechtskurve musste der Lkw-Fahrer verkehrsbedingt sein Fahrzeug stark abbremsen. Dabei brach das Heck des Sattelzugs nach links aus, sodass der Lkw auf der Fahrbahn quer zum Stehen kam. Der entgegenkommende Pkw-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei wurde der 60-Jährige verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

