Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in zwei Wohnungen in der Finkenstraße

Olpe (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich am 12.03.2021, gegen 12:15 Uhr, Zutritt zu einem 6-Parteien-Haus in der Finkenstraße in Olpe.

Der oder die Täter begaben sich über das Treppenhaus in die oberste Etage. Hier wurden die Türen von zwei Wohnungen gewaltsam geöffnet und nach Beute gesucht. Die Wohnung einer Geschädigten wurde nahezu komplett durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld sowie diverse Beileidskarten entwendet.

Eine weitere Wohnung wurde durch den oder die Täter im selben Haus aufgebrochen. Auch hier wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Da die Wohnung jedoch wegen Wegzuges der Mieter geräumt war, konnte hier keine Beute gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell