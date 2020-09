Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200929.7 Heide: Sachbeschädigung in Form eines Graffitis

Heide (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Farbschmierer ein Gebäude in der Heider Innenstadt verunstaltet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf diejenigen geben können.

Im Zeitraum von Samstag, 18.10 Uhr, bis Montag, 07.30 Uhr, suchten Unbekannte den Drogeriemarkt in der Straße Markt auf. An der Gebäudeseite zur Dohrnstraße hin brachten sie einen Schriftzug in schwarzer Farbe an und verursachten dadurch einen Schaden von noch nicht zu beziffernder Höhe.

Zeugen, die Hinweise auf die Farbschmierer geben können, sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

