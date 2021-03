Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte entwenden Bargeld aus Büroräumen

Drolshagen (ots)

Zwischen Mittwoch (10. März, 17 Uhr) und Donnerstag (11. März, 5.10) sind Unbekannte in ein Bürogebäude in der "Seestraße" in Drolshagen-Herpel eingedrungen. Dafür hebelten sie nach derzeitigem Erkenntnisstand ein zur Straße gelegenes Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen Bargeld. Ob die Täter weitere Wertgegenstände entwendeten, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei und sicherte Spuren vor Ort. Zudem entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

