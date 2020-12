Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemeldung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn

OldenburgOldenburg (ots)

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Bad Zwischenahn

Am 16.12.2020 befährt gegen 14:35 Uhr eine 63-jährige Oldenburgerin mit ihrem PKW in Bad Zwischenahn die Oldenburger Str. in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Einmündung Wiefelsteder Straße gerät sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stößt frontal mit einem auf der Linksabbiegespur wartenden PKW zusammen. Die Oldenburgerin sowie die 62-jährige Beifahrerin des wartenden PKW werden leicht verletzt. Da die beteiligten PKW nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit waren kam es bis zu deren Bergung zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

