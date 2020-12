Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Diebstahl von Baumaschinen +++

OldenburgOldenburg (ots)

Unbekannte Diebe haben es im Stadtgebeit in der vergangenen Tagen offenbar auf Rüttelplatten abgesehen: Eine dieser Baumaschinen wurde in der Zeit von Montag, 15.30 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, von einer Baustelle an der Kornstraße entwendet. In der darauffolgenden Nacht kam es am Etzhorner Weg zu einem weiteren Diebstahl einer Rüttelplatte. Der Schaden wird jeweils auf mehrere Tausend Euro beziffert.

Zeugen der Diebstähle werden gebeten, die Polizei zu kontaktieren: Telefon 0441/790-4115. (1473158, 1468223)

